Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Crisi Inzaghi con l’Al Hilal: da +7 a -4, ora rischia© Getty Images

Crisi Inzaghi con l’Al Hilal: da +7 a -4, ora rischia

L’ex tecnico di Lazio e Inter fino a qualche settimana fa stava dominando la Saudi Pro League: adesso vive un momento no
2 min

Da dominatore a sotto pressione nel giro di poche settimane. La stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal ha preso una piega inattesa. Dopo un avvio travolgente che aveva portato il club di Riad in vetta alla Saudi Pro League con 7 punti di vantaggio, la squadra è incappata in una serie di pareggi che ha cambiato completamente lo scenario: cinque nelle ultime sette partite. Risultato? Dal primo posto al terzo, ora a -4 dalla capolista.

La svolta dopo il mercato: cosa succede ora?

Secondo quanto riportato dai media locali, qualcosa si sarebbe incrinato a gennaio, dopo l’arrivo di Karim Benzema, operazione fortemente voluta dallo stesso Inzaghi. Da quel momento, l’Al Hilal ha perso brillantezza e continuità, venendo superato dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dall’Al Ahli, oggi in testa al campionato. Il malumore cresce, sia tra i tifosi sia ai vertici del club. E nonostante un ingaggio da 26 milioni a stagione – tra i più alti al mondo – l’ex allenatore di Inter e Lazio non è più intoccabile. Le prossime sfide saranno decisive: il match di campionato contro l’Al Shabab e gli ottavi di Champions asiatica contro l’Al Sadd potrebbero segnare il futuro del tecnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Saudi Pro League

Da non perdere

Paura per Messi, un tifoso entra in campoInter, la Reds passion: Curtis Jones torna di moda

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS