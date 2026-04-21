"Cristiano Ronaldo giocherà con suo figlio in prima squadra": l'indiscrezione

Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a scrivere una nuova pagina della storia del calcio. Non si tratta solamente del record dei 1000 gol in carriera, che partita dopo partita si sta avvicinando sempre di più. Non si tratta neanche della vittoria del suo primo titolo in Arabia Saudita , con il campionato che sta per essere vinto dal "suo" Al-Nassr. Ma si parla della possibilità di giocare nella prima squadra del club arabo insieme a suo figlio.

"Cristiano Ronaldo Jr potrebbe giocare con il padre"

Infatti, Cristiano Ronaldo Junior da sempre ha inseguito le orme di suo padre. Ha giocato a calcio fin da piccolo e papà lo ha sempre "sponsorizzato". Celebre la sua frase in un documentario dedicato a lui dove affermava che suo figlio fosse più forte di lui alla sua età, "ma bisogna vedere quanta fame ha". Quella fame che potrebbe portare il 16enne a esordire in prima squadra insieme a suo padre. Attualmente Cristiano Ronaldo Junior gioca nelle giovanili dell'Al-Nassr dove gioca dal luglio del 2025 e segna parecchio. A breve però potrebbe ritrovarsi in prima squadra, stando a quanto riportato dal portale saudita alweeamnews.

Le squadre di Cristiano Ronaldo Jr

Secondo quanto riportato, la decisione verrà presa al termine della stagione in corso, in seguito a una valutazione del livello del giocatore e del contributo tecnico che potrebbe apportare alla squadra. Si tratterebbe di un caso molto raro nel mondo del calcio che rappresenterebbe un'operazione di marketing, e non solo, senza precedenti. Cristiano Ronaldo Junior a marzo si era allenato con le giovanili del Real Madrid e negli anni passati ha indossato le maglie di Juventus e Manchester United, seguendo le squadre del padre.