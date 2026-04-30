Cristiano Ronaldo sbeffeggia un tifoso avversario: il gesto con le cinque Champions fa il giro del mondo

Cristiano Ronaldo ancora protagonista in Arabia Saudita . Il fuoriclasse portoghese, dopo aver realizzato il suo gol numero 970 in carriera , ha risposto ad un supporter dell' Al Ahli mentre era impegnato nella canonica intervista post partita. Il motivo? Il tifoso rivale, fresco vincitore della Champions asiatica, ha ricordato al classe '85 i due trofei continentali vinti dalla sua squadra del cuore, dimenticando che CR7 in Europa ha alzato ben cinque volte la coppa dalle grandi orecchie.

Ronaldo replica a un tifoso dell'Al Ahli: "Io ho cinque Champions"

"Io ho cinque Champions, cinque Champions", ha detto chiaramente Cristiano Ronaldo rivolgendosi verso la tribuna del "King Saud University Stadium", dove un tifoso dell'Al Ahli ha provato a provocare il fenomeno lusitano a proposito del recente successo dei biancoverdi in AFC Champions League (secondo titolo consecutivo), competizione mai vinta da CR7 da quando è approdato nel calcio saudita. Ghiotta occasione, per Ronaldo, per difendere il suo palmares e ricordare le sue straordinarie vittorie in Europa, tra Manchester United e Real Madrid. Un gesto che ha subito ricordato il "cinque" rivolto ai giornalisti spagnoli in mixed zone al "Metropolitano", dopo il 2-0 inflitto dall'Atletico Madrid alla Juventus di Massimiliano Allegri nel 2019. Poi, al ritorno, la tripletta della stella portoghese e la clamorosa "remuntada" bianconera. Ieri, intanto, sul campo è finita 2-0 per l'Al Nassr, con il 970° gol di Ronaldo e la rete del raddoppio siglata dall'ex Juve Kinglsey Coman.