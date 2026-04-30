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Cristiano Ronaldo sbeffeggia un tifoso avversario: il gesto con le cinque Champions fa il giro del mondo

Il simpatico siparietto che ha visto protagonista il fuoriclasse dell'Al Nassr, che ha replicato qualcosa che si era già visto dopo Atletico Madrid-Juve del 2019
2 min
TagsCristiano RonaldoAl NassrSaudi Pro League

Cristiano Ronaldo ancora protagonista in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese, dopo aver realizzato il suo gol numero 970 in carriera, ha risposto ad un supporter dell'Al Ahli mentre era impegnato nella canonica intervista post partita. Il motivo? Il tifoso rivale, fresco vincitore della Champions asiatica, ha ricordato al classe '85 i due trofei continentali vinti dalla sua squadra del cuore, dimenticando che CR7 in Europa ha alzato ben cinque volte la coppa dalle grandi orecchie.

 

Ronaldo replica a un tifoso dell'Al Ahli: "Io ho cinque Champions"

"Io ho cinque Champions, cinque Champions", ha detto chiaramente Cristiano Ronaldo rivolgendosi verso la tribuna del "King Saud University Stadium", dove un tifoso dell'Al Ahli ha provato a provocare il fenomeno lusitano a proposito del recente successo dei biancoverdi in AFC Champions League (secondo titolo consecutivo), competizione mai vinta da CR7 da quando è approdato nel calcio saudita. Ghiotta occasione, per Ronaldo, per difendere il suo palmares e ricordare le sue straordinarie vittorie in Europa, tra Manchester United e Real Madrid. Un gesto che ha subito ricordato il "cinque" rivolto ai giornalisti spagnoli in mixed zone al "Metropolitano", dopo il 2-0 inflitto dall'Atletico Madrid alla Juventus di Massimiliano Allegri nel 2019. Poi, al ritorno, la tripletta della stella portoghese e la clamorosa "remuntada" bianconera. Ieri, intanto, sul campo è finita 2-0 per l'Al Nassr, con il 970° gol di Ronaldo e la rete del raddoppio siglata dall'ex Juve Kinglsey Coman.

 

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