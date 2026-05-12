Cristiano Ronaldo, che beffa: l'Al-Hilal di Inzaghi pareggia allo scadere, ma l'Al Nassr è vicinissimo al titolo
RIYADH (ARABIA SAUDITA) - L'Al Nassr e Cristiano Ronaldo erano ad un passo dal trionfo, ma hanno comunque messo le mani sul titolo saudita. Il derby di Riyadh contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi è terminato in parità per 1-1, con l'autogol di Bento al 98'. Vincendo la squadra di CR7 si sarebbe laureata campione della Saudi Pro League, ma il pareggio allo scadere ha rovinato la festa.
Cristiano Ronaldo vicinissimo al primo trionfo nel campionato arabo
Ad una giornata dalla fine la classifica vede l'Al Nassr in testa con 83 punti contro i 78 proprio dell'Al-Hilal di Inzaghi, che devono ancora recuperare una gara. Jorge Jesus, dunque, ipoteca il secondo titolo in Arabia della sua carriera dopo quello conquistato proprio alla guida dell'Al Hilal due anni fa, mentre Cristiano Ronaldo potrebbe finalmente laurearsi campione dopo aver festeggiato finora solo la Coppa dei Campioni araba (2023) da quando è sbarcato in Medio Oriente. A Inzaghi - ancora imbattuto in campionato - non resta che vincere le ultime due partite (il 16 col Neom e il 21 con l'Al Fayha) e sperare in un passo falso dell'Al Nassr nell'ultima gara col Damac. Ad ogni modo l'ex allenatore dell'Inter non chiuderà la sua prima stagione saudita a mani vuote, avendo alzato al cielo la King's Cup.