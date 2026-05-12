Cristiano Ronaldo, che beffa: l'Al-Hilal di Inzaghi pareggia allo scadere, ma l'Al Nassr è vicinissimo al titolo

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - L'Al Nassr e Cristiano Ronaldo erano ad un passo dal trionfo, ma hanno comunque messo le mani sul titolo saudita. Il derby di Riyadh contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi è terminato in parità per 1-1, con l'autogol di Bento al 98'. Vincendo la squadra di CR7 si sarebbe laureata campione della Saudi Pro League, ma il pareggio allo scadere ha rovinato la festa.