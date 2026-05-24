Ryanair sfotte Cristiano Ronaldo dopo l'ultima vittoria: "Non ha compagni di squadra?"  

Cristiano Ronaldo continua a sfidare il tempo. A 41 anni il fuoriclasse portoghese ha conquistato il primo titolo saudita con l’Al-Nassr , trascinando il club al successo nella Saudi Pro League grazie al 4-1 decisivo contro il Damac . Una serata da protagonista assoluto, impreziosita da una doppietta che ha chiuso definitivamente la corsa al titolo contro i rivali dell’Al-Hilal. Per CR7 si tratta del 36° trofeo della carriera, l’ennesimo capitolo di una storia infinita fatta di record e ossessione per la vittoria. Dal suo arrivo in Arabia Saudita nel dicembre 2022, dopo l’addio al Manchester United, Ronaldo è diventato il simbolo della rivoluzione calcistica saudita. Non solo marketing e visibilità globale: stavolta è arrivato anche il trofeo più atteso. I numeri raccontano meglio di tutto la sua importanza. Oltre 129 reti con la maglia dell’Al-Nassr e più di 100 gol nella sola Saudi Pro League. Numeri impressionanti per un attaccante che continua a dominare nonostante l’età e che si prepara a disputare il suo sesto Mondiale con il Portogallo.

Ryanair punge CR7: “Non ha compagni di squadra?”

Ma se in campo Ronaldo ha zittito tutti, sui social qualcuno ha deciso di scherzare sul suo ego. Dopo la vittoria del campionato, l'attaccante ha pubblicato un’immagine celebrativa composta da sette foto di se stesso attorno al trofeo, accompagnata dalla scritta “Campioni!”. Un post che non è passato inosservato all’account social di Ryanair, celebre per il suo sarcasmo tagliente. La compagnia aerea low-cost ha commentato con una battuta diventata immediatamente virale: “Non ha compagni di squadra?”. La frecciata ha raccolto oltre 167 mila like e migliaia di commenti ironici, alimentando ancora una volta il dibattito sulla personalità di Ronaldo: leader assoluto o accentratore compulsivo? In ogni caso, anche stavolta CR7 è riuscito a catalizzare l’attenzione mondiale, trasformando una semplice celebrazione in un fenomeno social.

La Saudi Pro League cresce e il mondo guarda Riyad

Il trionfo dell’Al-Nassr rappresenta anche la consacrazione definitiva della Saudi Pro League come campionato ormai centrale nel panorama internazionale. Gli investimenti del fondo sovrano saudita hanno attirato stelle del calibro di Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Riyad Mahrez e Neymar, aumentando il livello tecnico e l’attenzione mediatica globale. E proprio Ronaldo è stato il volto della svolta. Il suo arrivo ha aperto la strada ai grandi campioni europei e ha cambiato la percezione del calcio saudita nel mondo. Oggi la Saudi Pro League non è più vista come un campionato di fine carriera, ma come un torneo ambizioso e sempre più competitivo. Per l’Al-Nassr questo titolo potrebbe rappresentare solo l’inizio. Per Cristiano Ronaldo, invece, è l’ennesima conferma di una carriera fuori dal comune.