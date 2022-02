Follia in Brasile: assalto al pullman del Gremio! Villasanti ferito

PORTO ALEGRE (Brasile) - Per la seconda notte consecutiva (dopo quello successo ai giocatoi del Bahia) una squadra del campionato gaucho è stata assalita dai tifosi avversari, questa volta la vittima è stato il Gremio. Sabato notte l'Imortal Tricolor avrebbe dovuto giocare il derby contro l'Internacional ma, mentre la squadra stava arrivando allo stadio José Pinheiro Borda, il pullman è stato preso d'assalto da circa 100 tifosi avversari con lancio di oggetti che hanno anche frantumato un finestrino: il paraguaiano Mathías Villasanti è stato ferito ed è stato subito portato in ambulanza in ospedale dopo aver ricevuto una pietra alla testa. Dura la reazione del Gremio che tramite i social: "Di fronte all'aggressione codarda e assurda subita dalla nostra delegazione, abbiamo già comunicato alla Federcalcio Gaucha la nostra decisione di non giocare questo sabato la classica del Grenal".