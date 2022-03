Tragedia in Brasile: 25enne ucciso durante scontri tra tifosi

BELO HORIZONTE (BRASILE) - Una vera e propria tragedia si è verificata a Belo Horizonte, dove un tifoso ha perso la vita in seguito agli scontri tra i tifosi di Atletico Mineiro e Cruzeiro. L'uomo aveva appena 25 anni ed è stato colpito da un proiettile all'addome. Inutile la corsa in ospedale, dove è morto poche ore dopo. La rissa ha coinvolto circa 50 tifosi nel quartiere di Boa Vista. Un'altra persona è rimasta ferita gravemente ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Come ha detto il tenente colonnello Micael Henrique Silva ai media locali, la rissa è stata premeditata e organizzata sui social network, poiché il luogo in cui è avvenuta, un quartiere nella regione orientale di Belo Horizonte, è un tradizionale punto di incontro per i tifosi dell'Atlético Mineiro, sorpresi dai tifosi del club rivale: "Un gruppo di circa 30 fan della 'Blue Mafia' (Cruzeiro) si sono recati sul posto esclusivamente per combattere", ha ribadito il comandante. In campo, invece, è stato un match rocambolesco con i padroni di casa che hanno vinto in rimonta per 2-1 segnando il gol vittoria al 97'.