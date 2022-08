Sudamericana, follia in Brasile: i poliziotti sparano sui tifosi del Nacional

GOIANIA (Brasile) - La tifoseria del Nacional ha vissuto una nottata da incubo questo martedì, che va ben oltre l'eliminazione della propria squadra dalla Copa Sudamericana per mano dell'Atlético Goianiense (3-0, 4-0 complessivo nel risultato aggregato). Dopo il fischio finale del match, infatti, la polizia ha represso i tifosi del Bolso con l'utilizzo di proiettili di gomma, spray al peperoncino e una violenza eccessiva generando un clima inquietante allo stadio Serra Dourada di Goiás. Ci sono stati diversi feriti, tra i quali uno che ha riportato un taglio sul viso e un altro che invece si è fratturato del braccio: una serie di tragici eventi che hanno spinto il presidente della squadra uruguaiana, José Fuentes, a chiedere l'intervento immediato degli addetti alla sicurezza per preservare la salute delle oltre 400 persone presenti per sostenere la squadra di Pablo Repetto. Ci sono versioni contrastanti sulla concatenazione di episodi che hanno spinto gli agenti a premere il grilletto. I contorni della vicenda rimangono piuttosto nebulosi. Alcune voci parlano di un'aggressione partita dai tifosi nei confronti di un agente, altri invece hanno raccontato come tutto il caos sia partito quando alcuni militari hanno requisito una bandiera. Ad ogni modo, la risposta della polizia non ha risparmiato nemmeno le donne, gli adolescenti e gli anziani presenti in tribuna. La polizia li ha fatti uscire dallo stadio con le mani dietro la schiena, come se fossero in arresto, visibilmente feriti. Ci si chiede se ci saranno sanzioni pesanti da parte della Conmebol.