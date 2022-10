Finale Libertadores, Flamengo-Athlético Paranaense: probabili formazioni e dove vederla in tv

GUAYAQUIL (ECUADOR) - Sarà una finale tutta brasiliana per il quarto anno consecutivo l'ultimo atto della Coppa Libertadores : il Flamengo di Vidal, David Luiz e Gabigol o l' Athlético Paranaense dell'ex Manchester City Fernandinho, solo una delle due raggiungerà la gloria nella partita più attesa del Sudamerica. Il Flamengo ha già vinto due volte nella sua storia il trofeo, mentre per la squadra allenata da Felipe Scolari (vicecampione nel 2005) sarebbe la primissima.

Dove vedere la partita

La partita, in programma alle 22 (ora italiana), sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming su Dazn. In alternativa, segui in diretta la cronaca del match sul nostro sito corrieredellosport.it.

LIVE Flamengo-Athlético Paranaense

Flamengo-Athlético Paranaense, le probabili formazioni

FLAMENGO (4-4-2): Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro, De Arrascaeta; Gabriél Barbosa, Pedro. All.: Dorival Júnior.

ATHLÉTICO PARANAENSE (4-3-3): Bento; Khellven, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner; Hugo Moura, Alex Santana, Erick; David Terans, Pablo, Vitinho. All.: Luiz Felipe Scolari.