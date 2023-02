Argentina, Balbo non ci sta e risponde ai tifosi che contestano la squadra

Momento delicato per l'Estudiantes, che dopo tre giornate di campionato ha collezionato un solo punto in classifica. La squadra allenata da Abel Balbo è stata sconfitta 2-0 in casa dal Lanus, nell'ultimo turno. Al termine della gara, la squadra e il tecnico sono stati contestati dai tifosi. Dalle tribune sono partiti cori per Bilardo, ex tecnico dell'Estudiantes, che 41 anni fa, portò la squadra alla vittoria del campionato.