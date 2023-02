Argentina, Scaloni ancora ct: ufficiale il rinnovo, via al pressing su Messi

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - "Seguimos". Così l'Afa ha annunciato via Twitter la conferma di Lionel Scaloni alla guida dell' Argentina campione del mondo , titolo conquistato in Qatar che l'ex difensore di Lazio e Atalanta proverà a difendere nei Mondiali difendere nei Mondiali del 2026 che si giocheranno fra Canada, Messico e Usa.

Il pressing su Messi

Il 44enne ct della 'Seleccion' (in carica dall'estate 2018) ha infatti rinnovato per quattro anni e secondo 'Olé' la fumata bianca è arrivata dopo una riunione tra lo stesso Scaloni e Claudio Chiqui Tapia (presidente della Federcalcio argentina) avvenuta a Parigi, dove il tecnico stasera potrebbe essere premiato col premio Fifa di miglior allenatore del 2022. Del resto sia da parte della Federazione che dello stesso ct c'era la volontà di andare avanti insieme dopo la conquista della Coppa America nel 2021 e della Coppa del Mondo vinta lo scorso dicembre. Restava da sistemare solo qualche dettaglio economico ma alla fine è arrivata la quadra con Scaloni che domenica diramerà dunque la lista dei convocati per le amichevoli del 23 e del 28 marzo rispettivamente con Panama e Suriname. Ma la prossima sfida del ct argentino sarà un'altra: convincere Messi ad andare avanti fino al prossimo Mondiale.