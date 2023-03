Clamoroso in Argentina-Panama, si gioca a colpi di... Morra cinese! 

Al Monumental di Buenos Aires è festa incredibile per la prima uscita dell'Argentina come Campione del Mondo. Il clima, surreale, conta sulla presenza di oltre 83 mila argentini che invadono di gioia le tribune con la felicità tipica di chi ha vinto un mondiale. La partita non è stata delle più facili per l'Albiceleste che riesce a sbloccare il match solo al 78' grazie alla rete di Thiago Almada, per poi raddoppiare con il solito Messi all'89'. La "locura" conquista anche il Panama, che a fine partita ha voluto giocare a morra cinese per un motivo particolare...