"Tevez può tornare ad allenare": la notizia dall'Argentina

Il Boca cambia ma non sceglie Tevez: il possibile club dell'ex Juve

La Superliga argentina è ripartita da poco, ma già diverse squadre stanno cambiando l'allenatore, tra cui anche il Boca Juniors, squadra con cui Tevez ha un rapporto speciale. Ma, stando a quanto riportato da Tyc Sports, non sarebbe la squadra degli Xenezeis la destinazione dell'argentino, bensì il Godoy Cruz. La squadra di Mendoza ha pareggiato l'ultima partita contro il Tigre di Retegui, che dal dischetto ha segnato il gol del pareggio. Risultato decisivo per l'esonero dell'ormai ex allenatore del club Diego Flores.