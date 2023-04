Sampaoli riparte dal Brasile: è il nuovo allenatore del Flamengo

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Riparte dal Brasile l'avventura in panchina di Jorge Sampaoli . Il 63enne tecnico argentino, eosonerato dal Siviglia lo scorso 21 marzo, è infatti il nuovo allenatore del Flamengo. L'ex allenatore, tra le altre, del Marsiglia e della Nazionale argentina , prende il posto di Vitor Pereira e firma con il club 'Rubro-negro' un contratto fino al 31 dicembre 2024.

Terza esperienza brasiliana per Sampaoli

Per Sampaoli si tratta della terza esperienza in Brasile dopo aver guidato in passato Santos (2019) e Atletico Mineiro (2020-21). Il club rossonero aveva provato a riportare a Rio Jorge Jesus ma il tecnico portoghese si sarebbe potuto liberare solo a giugno dal Fenerbahce.