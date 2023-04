Patron Ronaldo in tribuna per il debutto in campionato del suo Cruzeiro

SAN PAOLO (BRASILE) - Nel giorno del debutto in Serie A del suo Cruzeiro il patron Ronaldo non poteva mancare . Azionista di maggioranza del club infatti, l'ex attaccante di Inter e Milan (oltre che del Real Madrid) ha seguito la squadra nella prima trasferta del campionato a San Paolo, sul campo del Corinthians .

Il post social del club

E un'accoglienza speciale per il 'Fenomeno', leggenda del calcio brasiliano, è stata preparata dai padroni di casa come mostra la foto scattata insieme al presidente corinthiano Duílio Monteiro (con tanto di scambio delle maglie). Un'immagine subito condivisa sui propri profili social dal club di Belo Horizonte: "Ronaldo è già nell'Arena per sostenere da vicino il Cruzeiro!".