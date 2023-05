Calcio in lutto in Argentina: Yacuzzi morto a 43 anni

ROMA - Lutto nel mondo del calcio argentino che piange la scomparsa del 43enne Javier Yacuzzi , ex difensore ritiratosi nel 2018 che lavorava come vice del tecnico Mauro Gerk nel Queretaro Futbol Club, squadra della prima divisione messicana. E proprio a causa di un virus contratto in Messico , secondo quanto riporta la stampa argentina, sarebbe morto Yacuzzi con la notizia che ha scosso le società in cui ha militato da calciatore e i loro tifosi.

Addio a Yacuzzi: cordoglio in Argentina

L'Arsenal de Sarandì ad esempio, che in una nota si dice "profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Javier Yacuzzi, campione della Copa Sudamericana 2007 e del Suruga Bank 2008. Inviamo le nostre condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Yacu". Cordoglio espresso anche dal Defensa y Justicia per la morte di un "membro della storica squadra che ha conquistato la promozione in Primera nel 2014 e, soprattutto, una grande persona. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici". Non è mancato inoltre un pensiero del Rosario Central per Yacuzzi, "che ha giocato per il nostro xlub durante la stagione 2012/13. Accompagniamo la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile".