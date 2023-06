Suarez irrefrenabile: allontana con un gol le voci sul suo ritiro

PORTO ALEGRE - (Brasile) - Luis Suárez dimentica il ginocchio e segna ancora con il Grêmio. In una settimana in cui si era ipotizzato un suo precoce ritiro dal calcio giocato per problemi fisici, l’uruguaiano risponde sul campo con un gol che lancia la squadra di Porto Alegre verso le zone alte della classifica. L’attaccante sudamericano è andato in gol contro l'América Mineiro firmando la terza rete della Tricolor, nell’undicesima giornata del Brasilerao.