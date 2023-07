Clamoroso in Argentina: il campo crolla al momento del rigore

LANUS (Argentina) - Sarà ricordata a lungo la partita tra San Lorenzo e Platense nella Coppa Argentina, e non solo per il pathos di una sfida che si è protratta fino ai calci di rigore per decretare chi sarebbe passato agli ottavi di finale. La gara, che si è tenuta a La Fortaleza di Lanus, ha visto le due squadre non riuscire a sbloccare il risultato dallo 0-0 e così si è arrivati a decidere tutto dagli undici metri. Ma durante questo momento di tensione estrema, si è verificato un episodio davvero singolare che ha lasciato l'arbitro e i suoi assistenti perplessi. È avvenuto proprio all'inizio dei tiri dal dischetto, quando Ljuan, difensore del San Lorenzo, si è preparato per la sua conclusione: la palla è finita ben oltre la traversa in un modo molto sospetto.