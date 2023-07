Shock in Argentina: tifoso del Lanus muore tra gli spari, Velez assediato dagli ultras

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Calcio in lutto in Argentina, dove secondo quanto riportato da 'TyC Sports' e da 'Olé' un 32enne tifoso del Lanus avrebbe perso la vita nell'ambito degli scontri tra due fazioni della tifoseria di casa (prima dell'inizio della sfida contro il Barracas Central) a seguito di una ferita da arma da fuoco subita all'altezza della tempia. È successo tutto in pieno giorno, a pochi passi dallo stadio del Lanus, e secondo fonti di polizia citate dalla stampa locale gli agenti hanno fermato sei persone (fra le quali tuttavia apparentemente non si troverebbe l'autore dello sparo) mentre proseguono le indagini.