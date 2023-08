L'ex romanista Gerson shock: rompe il naso al compagno Varela

Un altro brutto episodio macchia l'immagine del Flamengo, club campione del Sudamerica in carica, dopo l'aggressione del preparatore atletico Pablo Fernandez all'ex della Fiorentina Pedro che, durante una partita, non aveva voluto effettuare il riscaldamento. Oggi invece c'è stata una zuffa, con scambio di pugni, tra l'uruguayano Guillermo Varela e l'ex romanista Gerson. Durante la partitella di fine seduta lo stesso Gerson è entrato duro sull'altro che poi è andato a lamentarsi non con il collega ma con il preparatore, ovvero Fernandez. A quel punto Gerson ha chiesto spiegazioni, Varela ha reagito cercando di colpirlo e a quel punto l'ex Roma e Fiorentina ha replicato con un paio di pugni, uno dei quali ha centrato il naso del rivale, provocandoli la sospetta frattura del setto nasale. I due hanno continuato ad azzuffarsi senza che, in un primo momento qualcuno intervenisse, poi Filipe Luis con la collaborazione di altri è riuscito a separarli. Ora il club carioca, in crisi dopo l'eliminazione dalla Libertadores e la successiva dura contestazione dei tifosi, ha annunciato severi provvedimenti nei confronti dei due calciatori.