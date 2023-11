Medel sfotte Diego Costa in Vasco-Botafogo: il gesto è virale sui social

Vasco-Botafogo, siparietto tra Medel e Diego Costa

È successo nella parte finale del match (con il Botafogo già avanti 1-0) quando l'ex interista ed ex bolognese Medel, capitano dei locali, si è ritrovato faccia a faccia con Diego Costa, ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea subentrato al 65' al posto dell'ex difensore laziale Bastos. Un momento di tensione che si è trasformato in una scena surreale quando Medel si è allontanato velocemente da Costa turandosi il naso con le dita e gesticolando vistosamente con l'altra mano davanti alla bocca, lasciando intendere che l'alito del suo avversario non fosse propriamente 'fresco'. Decisamente irritata la reazione dell'attaccante, con il siparietto immortalato in un video divenuto ben presto virale sui social.