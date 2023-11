Brasile-Argentina, la polizia picchia i tifosi: la faccia di Messi dice tutto

ROMA - Violenti scontri, nella notte italiana, allo stadio Maracaná di Rio de Janeiro, teatro dell'incontro tra Brasile e Argentina (0-1) per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La partita è iniziata con quasi mezz'ora di ritardo a causa di gravi incidenti sugli spalti. I disordini sono iniziati mentre suonavano gli inni nazionali e in un settore occupato dai 3.000 ultras argentini presenti - la maggior parte dei quali mescolati con il pubblico locale - dove sono scoppiate risse con i tifosi brasiliani. La polizia è quindi intervenuta con forza per fermare il caos. In alcuni video postati sui canali social, le immagini degli scontri includono tifosi a terra sangunanti, il tutto a pochi metri dal terreno di gioco. E, nello stesso filmato, Messi assiste attonito e incredulo a quanto sta accandendo davanti ai suoi occhi.