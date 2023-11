Argentina preoccupata per Scaloni, la risposta del ct diventa virale

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Un annuncio a sorpresa ha scosso i tifosi dell'Argentina, preoccupati per il futuro del ct Lionel Scaloni che dopo la sfida di qualificazione ai Mondiali vinta in Brasile (e preceduta da violenti scontri sugli spalti del Maracanà) ha messo in dubbio la sua permanenza alla guida della 'Seleccion' nonostante il contratto ancora in essere.