Clamoroso in Brasile: sito di escort vuole dare il proprio nome al Vitoria

ROMA - Freschissimo vincitore del campionato di Serie B brasiliano, e quindi promosso nel 'Brasilerao', il Vitoria Bahia si trova ora alle prese con la ricca proposta, per gli standard locali, di un sito di escort, 'Fatal Model', già suo sponsor di manica. Ora questo stesso patrocinatore vorrebbe acquisire i 'naming rights' dello stadio Arena Barradao (dove si allenò l'Italia di Prandelli durante la Confederations Cup del 2013) per dieci anni in cambio di 100 milioni di reais (circa 18,5 milioni di euro). Sempre Fatal Model ha raddoppiato l'offerta, portandola a 200 milioni di reais (circa 37 milioni) nel caso il Vitoria accettasse di cambiare nome al club e diventasse il Fatal Model Vitoria.