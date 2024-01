Argentina, Scaloni continua: "Rivoluzione? Spazio ai giovani"

Scaloni annuncia: "Argentina, spazio ai giovani"

Scaloni pensa al futuro dell'Argentina e a come gestire il dopo Messi, ormai non più così lontano: "Adesso è il momento di continuare. Il mio futuro? Ho sempre detto la verità, non è mai stato un addio il mio. Pensavo a come avrebbe continuato la Nazionale. È tempo di dare spazio ai giovani e questo per noi è importante. È stato un momento di riflessione", ha precisato il CT argentino.