Balbo, botta e risposta con un giornalista: "Ti è andata male amico..."

Balbo abbandona la sala stampa

Un gol di Molina è bastato a Balbo per vincere ma non per convincere e quando un giornalista ha analizzato con fare critico alcuni aspetti della prestazione del Central Cordoba è esploso: "Non sono d'accordo, non sono mai d'accordo con te. Continuerò a essere l'allenatore, nel caso tu abbia domande, quindi non chiedermelo più. Non sono d'accordo con la tua analisi. Giocare contro un avversario così difficile, con la necessità di fare risultato, lo fa solo una squadra che ha grande personalità e grandi giocatori, quindi a te è andata male, amico". Il giornalista, spiazzato, ha risposto: "Uno analizza semplicemente la partita, è irrispettoso che tu ti sia fermato..."