"Scomparso nel nulla da dieci giorni l'ex attaccante del Genoa"

Il Velez Sarsfield ha denunciato la scomparsa di Ricardo Centurión . Sono dieci giorni che non ci sono tracce dell'ex attaccante del Genoa . Nel corso di un'intervista a Radio La Red il presidente del club argentino, Fabian Berlanga , ha detto che il giocatore non si presenta agli allenamenti e non che non si riesce a mettere in contatto con lui: "Centurión è scomparso da un giorno all'altro. Siamo preoccupati e stiamo cercando di localizzarlo su Google Maps, ma ha spento il telefono. Sono passati dieci giorni”.

Centurión, carriera travagliata dentro e fuori dal campo

Acquistato nel 2020, il 31enne non è mai riuscito a farsi valere e ha dovuto fare i conti con problemi fuori dal campo: accusato di corruzione di un agente di polizia e di violenza contro la sua ragazza, è stato ceduto in prestito al San Lorenzo e al Barracas Central. È tornato al Velez in questa stagione e si allenava a parte.

L'allenatore Quinteros su Centurión

L'allenatore Gustavo Quinteros sul finire del 2023 aveva spiegato: "Sta recuperando, gli stiamo dando tutte le possibilità per allenarsi. Speriamo di recuperarlo come persona e dargli l'opportunità di stare nel gruppo". TycSports ha spiegato che poche ore dopo aver parlato alla radio, Berlanga si è messo in contatto con la madre di Centurión, ma il club continua a non avere contatti con lui.