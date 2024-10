Coppa Libertadores, l'Atletico Mineiro ipoteca la finale e punta il Mondiale per Club

Coppa Libertadores, l'Atletico Mineiro travolge il River Plate in semifinale. All'orizzonte c'è il Mondiale per Club

Le due reti messe a segno da Deyverson e il gol di Paulinho nell'ultimo terzo di gara consegnano all'Atletico Mineiro la semifinale d'andata della Coppa Libertadores. Finale ipotecata e River Plate al tappeto nei primi 90 minuti del doppio confronto. Una vittoria che può valere tantissimo, considerando che la vincente del torneo continentale si qualificherà direttamente al nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA di Gianni Infantino, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Nell'ultimo atto della Libertadores, la vincente di Atletico Mineiro-River Plate affronterà una tra Botafogo e Penarol. Da questa sfida, verrà fuori l'ultima delle sei qualificate del CONMEBOL al Mondiale per Club.