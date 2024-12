Edinson Cavani giura amore eterno al Boca Juniors . Il Matador pensa al futuro, nonostante una carta d'identità non più giovanissima. Il 2025 è alle porte e l'ex centravanti di Napoli e Psg ha confermato di non voler smettere di giocare. Ancora due anni, poi si vedrà.

L'annuncio di Cavani: "Chiuderò la mia carriera al Boca Juniors"

"Ho già detto che avrei concluso la mia carriera al Boca e penso che rispetterò questa volontà", così Edinson Cavani al tramonto di un 2024 che lo ha visto protagonista con la maglia degli Xeneizes. Fresco di rinnovo fino al 31 dicembre 2026, il Matador non ha intenzione di ritirarsi prima della scadenza del nuovo contratto ed è già proiettato agli impegni del futuro: "Dobbiamo prepararci bene per il 2025, sono molto concentrato su questa tappa della mia carriera. So di avere una grande responsabilità, - ha aggiunto Cavani a Diario Olé - ma il mio obiettivo è continuare a divertirmi, dando tutto per il Boca".