Arbitra aggredita in Colombia: la reazione è furiosa

La sfida Real Alianza Cataquera e Deportivo Quique in Primera C colombiana è stata teatro di attimi di violenza che hanno interrotto la partita. Intorno al 66', la direttrice di gara Vanessa Ceballos si avvicina alla panchina per espellere Javier Bolivar, giocatore del Real Alianza. Ques'ultimo, dopo il rosso, si alza, va a muso duro contro l'arbitra e gli dà uno schiaffo in faccia. La reazione è immediata e furiosa: si scaglia contro il giocatore sferrando calcio e pugni. Servono una decina di persone a fermare la furia della Ceballos, mentre il giocatore veniva spinto negli spogliatoi dai giocatori della squadra avversaria.
Aggressione in campo in Colombia: arbitra furiosa
Il video dell'episodio ha fatto subito il giro dei social diventando virale. Bolivar ha poi tentato di scusarsi per il gesto con un messaggio sui social: "Cercando di togliere il fischietto all’arbitro, ho compiuto un gesto scorretto che non avrebbe mai dovuto accadere. Voglio chiarire che non c’è stata un’aggressione fisica, ma riconosco che il mio gesto è stato offensivo e contrario ai valori del calcio. Chiedo scusa a lei, alla sua famiglia e a chiunque sia stato colpito dall’accaduto". Ora si attende la decisione della Primera C circa le sanzioni contro il giocatore.