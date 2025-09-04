Arbitra aggredita in Colombia: la reazione è furiosa

La sfida Real Alianza Cataquera e Deportivo Quique in Primera C colombiana è stata teatro di attimi di violenza che hanno interrotto la partita. Intorno al 66', la direttrice di gara Vanessa Ceballos si avvicina alla panchina per espellere Javier Bolivar, giocatore del Real Alianza. Ques'ultimo, dopo il rosso, si alza, va a muso duro contro l'arbitra e gli dà uno schiaffo in faccia. La reazione è immediata e furiosa: si scaglia contro il giocatore sferrando calcio e pugni. Servono una decina di persone a fermare la furia della Ceballos, mentre il giocatore veniva spinto negli spogliatoi dai giocatori della squadra avversaria.