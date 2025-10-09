Morto Russo, l'allenatore del Boca Juniors aveva 69 anni

È morto a 69 anni Miguel Angel Russo , allenatore del Boca Juniors : ad annunciarlo è stato il club argentino attraverso una nota ufficiale. Russo ha allenato il Boca Juniors dal primo gennaio al 31 dicembre 2007 vincendo una Coppa Libertadores ; dal primo gennaio al 16 agosto 2020 laureandosi campione d'Argentina e vincendo una Coppa di Lega . Era tornato lo scorso 2 giugno. Dal 21 settembre, a causa della necessità di ricorrere al ricovero in casa, con prognosi riservata, era stato sostituito dal suo vice Ubeda .

Il Boca Juniros piange Russo, il comunicato ufficiale e il ricordo alla Bombonera

Il comunicato del Boca Juniors: "Il Club Atlético Boca Juniors annuncia con profonda tristezza la scomparsa di Miguel Ángel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, umanità e dedizione. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Addio, caro Miguel". Il club argentino ha listato a lutto il suo logo sui social, ha trasmesso sul maxischermo allo stadio una sua foto sorridente e ha adagiato sul prato della Bombonera i trofei vinti da Russo. Tutto documentato da una foto con una didascalia a corredo: "Dove ti sei divertito di più, dove ci hai fatto divertire di più. Grazie per tanta gloria, Miguel!".

Boca, l'ultimo saluto a Russo: organizzata una veglia funebre

Il Boca Juniors ha infine annunciato che: "Oggi (giovedì 9 ottobre), dall 10 alle 22, aprirà le porte per salutare Miguel Ángel Russo nella Central Hall di Brandsen 805. La veglia funebre proseguirà venerdì dalle 10 alle 12. Per rispettare la privacy della famiglia, è vietato scattare foto o filmare sul posto. L'intera comunità del Club Atlético Boca Juniors è vicina alle proprie famiglie e ai propri amici in questo momento di profondo dolore".