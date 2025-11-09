Boca Juniors-River Plate: orario, dove vedere il Superclasico in tv, in chiaro e streaming
Boca Juniors contro River Plate, Xeneizes contro Millonarios. In Argentina è il giorno dell'attesissimo Superclasico, che mette in palio punti, gloria, valori ed onore. Alla Bombonera, al tramonto del torneo Clausura, i padroni di casa vanno a caccia del sorpasso ai danni dell'Union Santa Fé, con gli eterni rivali che non hanno nessuna intenzione di concedere tale privilegio agli avversari. Sesto posto per il River nel raggruppamento B, con 21 punti all'attivo dopo 14 giornate. Sul campo sarà battaglia, come sempre.
Boca-River, l'orario del Superclasico
Boca-River si giocherà oggi, domenica 9 novembre, alle ore 20:30 italiane allo stadio "Alberto J. Armando", per tutti la Bombonera di Buenos Aires.
Dove vedere Boca-River in diretta tv
Il Superclasico sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Solo Calcio, canale tematico di Sportitalia visibile sul 61 del digitale terrestre.
Boca-River, dove vedere il Superclasico in streaming
Servizio streaming attivo sul portale ufficiale di Solo Calcio e su Como TV, piattaforma di proprietà della società lariana che dalla scorsa estate non richiede alcun tipo di abbonamento. Potrete seguire il Superclasico in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Ubeda e Gallardo
BOCA JUNIORS (4-4-2): Marchesin; Barinaga, Costa, Di Lollo, Blanco; Zeballos, Paredes, Delgado, Palacios; Merentiel, Gimenez. All. Ubeda.
RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Rivero, Acuna; Castano, Portillo, Perez, Quintero; Borja, Salas. All. Gallardo.
