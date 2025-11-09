Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Boca Juniors-River Plate: orario, dove vedere il Superclasico in tv, in chiaro e streaming

È il giorno più atteso dagli appassionati di calcio argentino e dalle tifoserie di Xeneizes e Millonarios: sfida tra eterni rivali alla Bombonera
TagsBoca JuniorsRiver PlateSuperclasico

Boca Juniors contro River Plate, Xeneizes contro Millonarios. In Argentina è il giorno dell'attesissimo Superclasico, che mette in palio punti, gloria, valori ed onore. Alla Bombonera, al tramonto del torneo Clausura, i padroni di casa vanno a caccia del sorpasso ai danni dell'Union Santa Fé, con gli eterni rivali che non hanno nessuna intenzione di concedere tale privilegio agli avversari. Sesto posto per il River nel raggruppamento B, con 21 punti all'attivo dopo 14 giornate. Sul campo sarà battaglia, come sempre.

Boca-River, l'orario del Superclasico

Boca-River si giocherà oggi, domenica 9 novembre, alle ore 20:30 italiane allo stadio "Alberto J. Armando", per tutti la Bombonera di Buenos Aires.

Dove vedere Boca-River in diretta tv

Il Superclasico sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Solo Calcio, canale tematico di Sportitalia visibile sul 61 del digitale terrestre.

Boca-River, dove vedere il Superclasico in streaming

Servizio streaming attivo sul portale ufficiale di Solo Calcio e su Como TV, piattaforma di proprietà della società lariana che dalla scorsa estate non richiede alcun tipo di abbonamento. Potrete seguire il Superclasico in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Argentina

Le probabili formazioni di Ubeda e Gallardo

BOCA JUNIORS (4-4-2): Marchesin; Barinaga, Costa, Di Lollo, Blanco; Zeballos, Paredes, Delgado, Palacios; Merentiel, Gimenez. All. Ubeda.

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Rivero, Acuna; Castano, Portillo, Perez, Quintero; Borja, Salas. All. Gallardo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Argentina

Boca Juniors contro River Plate, Xeneizes contro Millonarios. In Argentina è il giorno dell'attesissimo Superclasico, che mette in palio punti, gloria, valori ed onore. Alla Bombonera, al tramonto del torneo Clausura, i padroni di casa vanno a caccia del sorpasso ai danni dell'Union Santa Fé, con gli eterni rivali che non hanno nessuna intenzione di concedere tale privilegio agli avversari. Sesto posto per il River nel raggruppamento B, con 21 punti all'attivo dopo 14 giornate. Sul campo sarà battaglia, come sempre.

Boca-River, l'orario del Superclasico

Boca-River si giocherà oggi, domenica 9 novembre, alle ore 20:30 italiane allo stadio "Alberto J. Armando", per tutti la Bombonera di Buenos Aires.

Dove vedere Boca-River in diretta tv

Il Superclasico sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Solo Calcio, canale tematico di Sportitalia visibile sul 61 del digitale terrestre.

Boca-River, dove vedere il Superclasico in streaming

Servizio streaming attivo sul portale ufficiale di Solo Calcio e su Como TV, piattaforma di proprietà della società lariana che dalla scorsa estate non richiede alcun tipo di abbonamento. Potrete seguire il Superclasico in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Argentina

Da non perdere

Lutto Boca, è morto l'allenatore RussoDybala e quell'ipotesi Boca
1
Boca Juniors-River Plate: orario, dove vedere il Superclasico in tv, in chiaro e streaming
2
Le probabili formazioni di Ubeda e Gallardo