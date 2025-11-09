Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Il Superclasico è del Boca: River Plate ko alla Bombonera© Getty Images

Il Superclasico è del Boca: River Plate ko alla Bombonera

Paredes e compagni vincono il derby di Buenos Aires e conquistano l'aritmetica qualificazione diretta alla fase a gironi della Copa Libertadores
2 min
TagsBoca JuniorsRiver Plate

Il Boca Juniors vince il Superclasico: 2-0 contro il River Plate. In una Bombonera stracolma, sotto gli occhi Dua Lipa (a Buenos Aires per il suo concerto di ieri al Mas Monumental, lo stadio del River), non c'è storia: la squadra guidata da Ubeda conferma l'ottimo momento di forma e vince la partita più importante della stagione, che in Argentina volge al termine. Sfida importante in primis per il valore che ha questa sfida nella vita quotidiana argentina. Poi perché gli Xeneizes con questi tre punti conquistano l'aritmetica qualificazione alla fase a gironi della Copa Libertadores grazie al secondo posto nella Tabla Anual, alle spalle del Rosario Central di Di Maria. Gialloblù che tornano nella competizione continentale più importante dopo l'eliminazione ai preliminari dello scorso anno. Il Boca, vincendo, complica i piani del River che invece nella Tabla Anual è al terzo posto, con 53 punti in 32 partite: l'Argentinos Juniors è a -2 punti con due partite in meno e una giornata al termine della regular season.

Zeballos e Merentiel decidono il Superclasico: vince il Boca

Un gol per tempo per decidere il Superclasico. Una prima frazione di gioco molto fisica e spezzettata, in cui si è giocato poco. La zampata vincente arriva in pieno recupero con Zeballos che ribadisce in porta una ribattuta dopo la respinta di Armani sul tiro di Merentiel. Il raddoppio arriva dopo appena due minuti dall'inizio della ripresa, prorio con la firma della "Bestia": discesa di Zeballos sulla sinistra, palla a rimorchio per Merentiel che a porta vuota non può sbagliare. Il Boca reclama anche un mancato rosso ai danni di Borja, dopo un intervento con il piede a martello sul ginocchio di Ayrton Costa. Nel finale viene annullato anche un rigore in favore dei gialloblù, inizialmente assegnato per un contatto tra Armani e Gimenez. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Argentina

Boca Juniors River Plate
