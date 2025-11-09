Il Superclasico è del Boca: River Plate ko alla Bombonera

Il Boca Juniors vince il Superclasico: 2-0 contro il River Plate. In una Bombonera stracolma, sotto gli occhi Dua Lipa (a Buenos Aires per il suo concerto di ieri al Mas Monumental, lo stadio del River), non c'è storia: la squadra guidata da Ubeda conferma l'ottimo momento di forma e vince la partita più importante della stagione, che in Argentina volge al termine. Sfida importante in primis per il valore che ha questa sfida nella vita quotidiana argentina. Poi perché gli Xeneizes con questi tre punti conquistano l'aritmetica qualificazione alla fase a gironi della Copa Libertadores grazie al secondo posto nella Tabla Anual, alle spalle del Rosario Central di Di Maria. Gialloblù che tornano nella competizione continentale più importante dopo l'eliminazione ai preliminari dello scorso anno. Il Boca, vincendo, complica i piani del River che invece nella Tabla Anual è al terzo posto, con 53 punti in 32 partite: l'Argentinos Juniors è a -2 punti con due partite in meno e una giornata al termine della regular season.