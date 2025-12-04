Flamengo, anno magnifico: vince il campionato dopo la Coppa Libertadores

Anno d'oro per il Flamengo che chiude con un turno di anticipo la lotta al titolo e, per l'ottava volta, si laurea campione del Brasile. Danilo e compagni, che qualche giorno fa hanno vinto la Coppa Libertadores, battono 1-0 il Ceará con il gol di Samuel Lino al 37' e si portano a quota 78 punti, 5 in più del Palmeiras secondo in classifica a una giornata dalla fine del campionato. Grande festa al Maracanà davanti a 80mila spettatori con i rubro-negros dell'allenatore Filipe Luis (che, oltre che sull'ex juventino Danilo, può contare pure su Alex Sandro , anche lui ex bianconero, e Jorginho , a lungo faro del centrocampo della nazionale italiana) che completano una stagione straordinaria con i trionfi anche nel campionato di Rio e nella Supercoppa del Brasile .

Danilo: "Settimana meravigliosa"

"È stata una settimana intensa, ma soprattutto meravigliosa. Abbiamo lavorato tanto tutto l'anno e abbiamo vinto il campionato, una competizione super difficile e diversa dalla Libertadores dove le sfide sono di un altro tipo con gare secche. Siamo stati resilienti ed equilibrati e adesso ci godiamo i successi che ci siamo meritati", le parole del 34enne Danilo, ex capitano della Juventus e leader del Flamengo.