giovedì 4 dicembre 2025
Flamengo, anno magnifico: vince il campionato dopo la Coppa Libertadores© EPA

Flamengo, anno magnifico: vince il campionato dopo la Coppa Libertadores

La blasonata formazione di Rio conquista l'ottavo titolo brasiliano con una giornata di anticipo. Danilo: "Settimana meravigliosa"
2 min
Anno d'oro per il Flamengo che chiude con un turno di anticipo la lotta al titolo e, per l'ottava volta, si laurea campione del Brasile. Danilo e compagni, che qualche giorno fa hanno vinto la Coppa Libertadores, battono 1-0 il Ceará con il gol di Samuel Lino al 37' e si portano a quota 78 punti, 5 in più del Palmeiras secondo in classifica a una giornata dalla fine del campionato. Grande festa al Maracanà davanti a 80mila spettatori con i rubro-negros dell'allenatore Filipe Luis (che, oltre che sull'ex juventino Danilo, può contare pure su Alex Sandro, anche lui ex bianconero, e Jorginho, a lungo faro del centrocampo della nazionale italiana) che completano una stagione straordinaria con i trionfi anche nel campionato di Rio e nella Supercoppa del Brasile.

Danilo: "Settimana meravigliosa"

"È stata una settimana intensa, ma soprattutto meravigliosa. Abbiamo lavorato tanto tutto l'anno e abbiamo vinto il campionato, una competizione super difficile e diversa dalla Libertadores dove le sfide sono di un altro tipo con gare secche. Siamo stati resilienti ed equilibrati e adesso ci godiamo i successi che ci siamo meritati", le parole del 34enne Danilo, ex capitano della Juventus e leader del Flamengo.

