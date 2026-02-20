Neymar pensa al ritiro: "Potrei fermarmi a fine anno, a decidere sarà..."

Neymar pensa al ritiro. Tornato in campo dopo essersi ripreso da un infortunio al menisco del ginocchio sinistro, che lo ha costretto a un intervento chirurgico, l'attaccante del Santos ha ammesso che sono in corso valutazioni sul prosieguo della sua carriera. Neymar ha un contratto con il club brasiliano fino a dicembre 2026 .

Neymar: "Non so cosa succederà da ora in poi"

A Cazé TV Neymar ha spiegato: "Non so cosa succederà da ora in poi, non so come sarà il prossimo anno. Forse a dicembre avrò voglia di ritirarmi. Vivo anno per anno e questo è molto importante, non solo per il Santos, ma anche per la nazionale brasiliana e per me. È una sfida molto grande". Il suo primo obiettivo resta giocare con il Brasile i Mondiali 2026.