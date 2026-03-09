Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Follia in Brasile, maxi rissa in campo: Cruzeiro-Atletico Mineiro termina con 23 espulsioni!

Record negativo di cartellini rossi per il campionato brasiliano: polizia in campo per far tornare la calma
1 min
TagsAtletico Mineirocruzeiro

Maxi rissa nella finale del campionato brasiliano tra Cruzeiro e Atletico Mineiro. La partita, disputata a Belo Horizonte, si è conclusa con un bilancio clamoroso: 23 espulsioni complessive, nuovo record (negativo) per il calcio brasiliano. Il precedente primato risaliva al 1954, quando nel match tra Portuguesa e Botafogo furono espulsi 22 giocatori.

Maxi rissa in Brasile termina con 23 espulsioni

La situazione è degenerata nei minuti finali. Tutto è nato da un contrasto tra il portiere dell’Atletico Everson e il centrocampista del Cruzeiro Christian: dopo un’uscita sui suoi piedi, l’estremo difensore lo ha bloccato e buttato a terra. Da lì è scoppiata la rissa generale. In pochi istanti in campo sono intervenuti quasi tutti i giocatori delle due squadre e la tensione è salita rapidamente, costringendo anche la polizia a entrare sul terreno di gioco per riportare la calma. L’arbitro ha poi espulso in totale 23 persone, stabilendo così un nuovo record negativo nel calcio brasiliano.

Tutte le news di Brasile

