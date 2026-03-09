Follia in Brasile, maxi rissa in campo: Cruzeiro-Atletico Mineiro termina con 23 espulsioni!

Maxi rissa nella finale del campionato brasiliano tra Cruzeiro e Atletico Mineiro . La partita, disputata a Belo Horizonte, si è conclusa con un bilancio clamoroso: 23 espulsioni complessive , nuovo record (negativo) per il calcio brasiliano. Il precedente primato risaliva al 1954, quando nel match tra Portuguesa e Botafogo furono espulsi 22 giocatori.

La situazione è degenerata nei minuti finali. Tutto è nato da un contrasto tra il portiere dell’Atletico Everson e il centrocampista del Cruzeiro Christian: dopo un’uscita sui suoi piedi, l’estremo difensore lo ha bloccato e buttato a terra. Da lì è scoppiata la rissa generale. In pochi istanti in campo sono intervenuti quasi tutti i giocatori delle due squadre e la tensione è salita rapidamente, costringendo anche la polizia a entrare sul terreno di gioco per riportare la calma. L’arbitro ha poi espulso in totale 23 persone, stabilendo così un nuovo record negativo nel calcio brasiliano.