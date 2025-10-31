La finale di questa edizione della Coppa Libertadores sarà tutta di marca brasiliana. Il prossimo 29 novembre all'Estadio Monumental di Lima, in Perù, si affronteranno il Flamengo e il Palmeiras , con il Verdao capace di ribaltare clamorosamente il 3-0 maturato nella semifinale d'andata contro l' LDU Quito .

Coppa Libertadores, rimonta clamorosa del Palmeiras: vola in finale con il Flamengo

All'Allianz Arena finisce 4-0 per il Palmeiras, trascinato da uno scatenato Raphael Veiga, autore di una doppietta, e dai gol di Ramon Sosa e Bruno Fuchs. La formazione di Abel Ferreira vola così in finale di Coppa Libertadores, annullando il triplo vantaggio accumulato dall'LDU Quito nel primo round del doppio confronto. A quattro anni dall'ultimo successo, il terzo della sua storia, il Verdao sfiderà nuovamente il Flamengo nell'ultimo atto del torneo, con i rossoneri a caccia di una rivincita che significherebbe quarta Libertadores nella bacheca del club. Un duello che sta entrando nel vivo anche in campionato, con il Palmeiras in testa a quota 62 dopo 29 giornate, a +1 proprio sul Flamengo. Nella notte, intanto, definita anche la finale della Coppa Sudamericana, l'equivalente della nostra Europa League, che vedrà affrontarsi Atletico Mineiro e Lanus il 22 novembre all'Estadio Defensores del Chaco di Asuncion.