Coppa Libertadores, rimonta clamorosa del Palmeiras: vola in finale con il Flamengo
La finale di questa edizione della Coppa Libertadores sarà tutta di marca brasiliana. Il prossimo 29 novembre all'Estadio Monumental di Lima, in Perù, si affronteranno il Flamengo e il Palmeiras, con il Verdao capace di ribaltare clamorosamente il 3-0 maturato nella semifinale d'andata contro l'LDU Quito.
Coppa Libertadores, rimonta clamorosa del Palmeiras: vola in finale con il Flamengo
All'Allianz Arena finisce 4-0 per il Palmeiras, trascinato da uno scatenato Raphael Veiga, autore di una doppietta, e dai gol di Ramon Sosa e Bruno Fuchs. La formazione di Abel Ferreira vola così in finale di Coppa Libertadores, annullando il triplo vantaggio accumulato dall'LDU Quito nel primo round del doppio confronto. A quattro anni dall'ultimo successo, il terzo della sua storia, il Verdao sfiderà nuovamente il Flamengo nell'ultimo atto del torneo, con i rossoneri a caccia di una rivincita che significherebbe quarta Libertadores nella bacheca del club. Un duello che sta entrando nel vivo anche in campionato, con il Palmeiras in testa a quota 62 dopo 29 giornate, a +1 proprio sul Flamengo. Nella notte, intanto, definita anche la finale della Coppa Sudamericana, l'equivalente della nostra Europa League, che vedrà affrontarsi Atletico Mineiro e Lanus il 22 novembre all'Estadio Defensores del Chaco di Asuncion.