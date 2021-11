Successo Roma in Coppa Italia. Otto giallorosse convocate in azzurro

Roma - Debutto positivo in Coppa Italia per la Roma di Spugna, che vince 5-0 a Tavagnacco e affronta ora la sosta di campionato per via degli impegni della Nazionale italiana con le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2023. Cattive notizie, intanto, per Bartoli e Corelli, entrambe trovate positive al Covid-19. Quanto al match in Friuli, nel post gara il tecnico giallorosso, che tra l'altro oggi festeggia il suo compleanno, ha dichiarato: “Sapevamo di trovare una squadra organizzata e quando difendono con tante giocatrici è difficile trovare gli spazi. Siamo stati bravi ad avere la pazienza necessaria per trovare i varchi giusti e nel secondo tempo siamo riusciti a fare anche più gol e questo era importante. Certo, dobbiamo migliorare ancora, ma la partita di oggi è un ulteriore passo in più. Quanto al sistema di gioco, non mi piacere avere un unico modulo, credo nei principi, in più opzioni, mi piace che le giocatrici si muovano anche liberamente in certe zone di campo e soprattutto in zona offensiva. Stiamo lavorando tanto in questo e il fatto di modificare in partita tanti assetti ci può far migliorare”.