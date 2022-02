Algarve Cup, vince la Svezia: l'Italia cede solo ai calci di rigore

LAGOS - L'Algarve Cup 2022 va nelle mani della Svezia per la quinta volta nella storia. La formazione di Bertolini dopo la vittoria nelle due gare della prima fase, con Danimarca e Norvegia, disputa un'ottima finale ma cede alle svedesi, seconde nel ranking mondiale, solo ai calci di rigore, raggiunti dopo l'1-1 dei minuti regolamentari (7-6). Al Municipal di Lagos – dove si è svolto anche un minuto di silenzio per la scomparsa di Ulf Lyfors, ex CT svedese – Bertolini schiera la squadra con un 4-3-3 che vede Giuliani tra i pali; Lenzini, Gama, Linari e Di Guglielmo sulla linea di difesa; Rosucci regista dietro a Galli e Carsuo a centrocampo; e il tridente d’attacco composto da Bonansea e Bergamaschi a supporto di Giacinti. Al 9’ le azzurre conquistano il primo corner del match: sulla battuta va Caruso, che mette dentro per Gama che spizza di testa ma non trova la porta. Subito dopo, al 13’, Bonansea si accentra dalla corsia di sinistra e prova a sorprendere Lindahl dalla lunga distanza, la sua conclusione finisce alta. Al 18’, però, arriva il vantaggio dell’Italia: Bonansea approfitta di un errore delle svedesi nella loro tre quarti e imbuca per Giacinti, che da vero cecchino dell’area di rigore insacca alle spalle del portiere avversario con un sinistro preciso. Al centravanti della Fiorentina, come contro la Norvegia, il merito di concretizzare la prima occasione della gara. Al 36’ Giacinti si mette nuovamente in mostra e conquista un calcio di punizione dai 25-30 metri: Caruso crossa in mezzo, Linari stacca di testa ma il suo tiro termina di poco a lato. Un minuto dopo è Galli a liberare il destro dal limite dell’area, ma la difesa svedese devia in angolo e sventa il pericolo.