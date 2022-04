Calcio donne, l'Italia Under 19 batte la Svizzera e vola alla fase finale dell'Europeo

MILANO - Un percorso netto, fatto di tre vittorie su tre partite che vale il pass per la fase finale: la Nazionale femminile Under 19 ha chiuso così come aveva iniziato il suo percorso di qualificazione, con un successo, e adesso volerà in Repubblica Ceca, dove dal 27 giugno disputerà l'ultimo turno degli Europei di categoria. Nell'affascinante cornice dello stadio 'Euganeo' di Padova, le Azzurrine hanno battuto per 3-1 le pari età della Svizzera, vincendo il proprio girone del Round 2 a punteggio pieno: adesso sono ufficialmente tra le otto squadre più forti d'Europa e non rimane che sognare.