Barcellona, nuovo record per il calcio femminile: 91.648 spettatori

BARCELLONA (Spagna) - Nuovo record di pubblico per una partita di calcio femminile, stabilito nuovamente dal Barcellona: 91.648 spettatori hanno assistito alla semifinale di andata della Women's Champions League tra le ragazze blaugrana e il Wolfsburg, terminata 5-1 per le catalane. A segno per il Barcellona Aitana Bonmati (3'), Caroline Hansen (10'), Jenifer Hermoso (33') e la capitana Alexia Putellas (38' e 85' su rigore) mentre la rete del Wolfsburg è stata messa a segno dall'olandese Jill Roord (70').