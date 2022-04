Hope Solo lotta contro l'alcolismo: "Andrò in cura"

"Mi sottoporrò volontariamente ad un programma di disintossicazione dall'alcol". Hope Solo, storico portiere della nazionale Usa di calcio, ha deciso di affrontare un percorso per uscire dalla dipendenza dagli alcolici. Il 31 marzo scorso in North Carolina, era stata arrestata per essersi messa alla guida in stato di ebbrezza e con a bordo dell'auto i suoi figli gemelli di due anni d'età.