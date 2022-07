Calcio femminile, di Cantore e Sabatino i primi contratti dell'era professionistica

Il 1° luglio 2022 non ha segnato solo l’inizio della nuova stagione calcistica e della sessione estiva di calciomercato, ma anche una svolta storica per il calcio italiano, ovvero l’inizio dell’era del professionismo nel calcio femminile .

Calcio femminile, cosa cambia con l'avvento del professionismo

Quello che sembra un passaggio solo simbolico è in realtà sostanziale, assicurando alle calciatrici maggiori tutele a livello previdenziale, fondo di fine carriera, pensione, tutele mediche per infortuni e maternità, ma non solo. La FIGC ha infatti deciso di uniformare i salari minimi della nuova Serie A femminile professionistica a quelli della Serie C, ovvero 26.000 euro lordi l’anno, ma l’avvento del professionismo prevede, tra le altre cose, anche l'introduzione di punti di invalidità in presenza di infortuni gravi.

Professionismo nel calcio femminile, i primi contratti della nuova era

Così nella giornata segnata dal punto di vista tecnico dal bel pareggio della nazionale allenata da Milena Bertolini nell’amichevole contro la Spagna, ultimo test prima del via dell’Europeo in programma in Inghilterra tra il 6 e il 31 luglio, il profilo Twitter della Figc femminile ha comunicato lo storico deposito dei primi due contratti dell’era del professionismo, quelli delle attaccanti Sofia Cantore della Juventus e Daniela Sabatino della Fiorentina, quest’ultima tra le convocate per l’Europeo.