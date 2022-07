Juve, ex compagna di Pauline Peyraud-Magnin trovata morta a Torino

Una tragica notizia ha scosso il ritiro della Nazionale francese agli Europei femminili. Camile Nell , ex compagna del portiere dei transalpini e della Juventus, Pauline Peyraud-Magnin , è stata trovata morta a Torino, nella casa che condivideva con l'estremo difensore bianconero. La notizia risale al 4 luglio scorso. Payraud-Maignan è scesa in campo, difendendo i pali francesi, nonostante la tragedia che l'ha coinvolta.

Nessun commento dalla Federcalcio francese

La donna, di 27 anni, aveva seguito Peyraud-Magnin anche durante la sua esperienza in Spagna nell'Atletico Madrid. Al momento non sono note le cause del decesso. E' stata avviata un'inchiesta. La Federcalcio francese non ha voluto commentare la vicenda, mentre l'agenzia che ne gestisce gli interessi ha precisato di non voler "fare commenti sulla vita privata di Pauline".