Europei femminili, Francia ultima semifinalista: se la vedrà con la Germania

ROTERHAM (Regno Unito) - Nell'ultimo quarto di finale degli Europei Femminili ospitati dall'Inghilterra, è la Francia ad aggiudicarsi l'ultimo posto in semifinale grazie alla rete di Perisset su calcio di rigore in apertura del primo tempo supplementare, che vale l'1-0 decisivo su una combattiva Olanda e la semifinale con la Germania, che ha completato fin qui il suo percorso netto, superando anche l'Austria e candidandosi per un posto in cima al podio.