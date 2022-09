La Nike lancia la Milano Cup 2022

MILANO - E' iniziata ieri la Milano Cup 2022, torneo di calcio riservato alle ragazze dai 16 a 20 anni. Orgazzato da Nike, da tempo al fianco del calcio femminile, vede al via 8 squadre e si concluderà giovedì. Ospiti d'eccezione per la giornata d'apertura sono state il tecnico dell'Inter femminile, Rita Guarino, e la calciatrice Marta Pandini, mentre giovedì per la finale ci sarà Alia Guagni. Nell'occasione è stata presentata la nuova scarpa Air Zoom Mercurial, la scarpa che in passato è stata indossata da Ronaldo e Mbappé e che ieri è stata testata dele ragazze. Si tratta di una scarpa pensata per accelerare il ritmo con l’introduzione del nuovo airbag Zoom da 3/4 di lunghezza, creato appositamente per le esigenze di calciatori e calciatrici. La Nike Air Zoom è inoltre dotata della nuovissima tecnologia Air, progettata unicamente per offrire una sensazione di leggerezza e aderenza al suolo.

50° COMPLEANNO - Quest’anno Nike celebra il suo 50° anniversario e riconferma sempre piu? come lo sport sia fonte di ispirazione, generatore di community e piattaforma promotrice di cambiamenti positivi, per gli atleti e per il mondo stesso. Per Nike sono molti i modi in cui lo sport puo? portare a un cambiamento: celebrando il percorso quanto il traguardo, elevando il progresso rispetto alla perfezione e facilitando l’accesso allo sport per tutti gli atleti.

Per questo motivo ha introdotto nella sua ultima campagna il messaggio di “Never Done”, per ispirare gli atleti ovunque a credere che il progresso sia possibile. E proprio attraverso la continua promozione della partecipazione sportiva nella citta? di Milano, Nike riconferma il suo impegno a motivare gli atleti e le atlete a superare e migliorare i propri obiettivi nello sport e nella vita. In particolare il calcio femminile è diventato uno dei principali focus dell'azienda americana che ha investito sui campionati europei di fine luglio e nel calcio femminile italiano con Nike Flight, il pallone divenuto ufficiale nella serie A.