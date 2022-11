Diretta Supercoppa Juve-Roma ore 14:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - Tutto pronto allo stadio 'Tardini' di Parma per la sfida tra Juventus e Roma che oggi (sabato 5 novembre) metterà in palio la Supercoppa femminile, giunta alla 26ª edizione. E se le bianconere di Montemurro scenderanno in campo per confermare il loro dominio dopo aver vinto campionato (il quinto di fila) e Coppa Italia, le giallorosse di Spugna vogliono invece dimostrare di aver colmato il gap, forti anche del primato in Serie A dove guidano la classifica a +4 sulle rivali. La Juve è 'abbonata' alla manifestazione: è alla quinta partecipazione di fila e ne ha già vinte tre, l'ultima l'anno scorso (in caso di successo raggiungerebbe Verona e Brescia al secondo posto per numero di trofei vinti, ma non la Torres che in bacheca ne ha sette). Dall'altra parte la Roma è una debuttante assoluta: è alla sua prima finale di Supercoppa.