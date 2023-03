Champions femminile, Roma-Barcellona: entusiasmo all'Olimpico e su Dazn

La UEFA Women's Champions League torna su DAZN e sul canale YouTube di DAZN con i quarti di finale: l’attesa è grande per il big match di stasera che vede la Roma scendere in campo all’Olimpico per sfidare il Barcellona davanti a 40 mila tifosi. La fase a eliminazione diretta vedrà anche Barcellona, Olympique Lione, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea e Wolfsburg che scenderanno in campo in sfide avvincenti e schiereranno alcune delle migliori giocatrici al mondo, tra cui Lucy Bronze, Sam Kerr, Kadidiatou Diani, Alexandra Popp, Leah Williamson e Ashley Lawrence . La massima competizione europea continua a crescere e a raccogliere fan anche in questa stagione. La fase a gironi, disponibile su DAZN in oltre 210 territori in tutto il mondo, ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube di DAZN (rispetto ai 14 dello scorso anno) e milioni di streaming sulla piattaforma.

Roma-Barcellona, Azzi: "Sport femminile in crescita"

“DAZN è da sempre impegnata nel dare la giusta visibilità a tutti gli sport. Si inserisce in questo percorso la volontà di far arrivare la massima competizione europea di calcio femminile, la UEFA Women Champions League, a un pubblico sempre più ampio – commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia – Il big match dell’Olimpico vedrà le giallorosse coinvolte in un’impresa storica, con 40 mila tifosi sugli spalti pronti a supportarle: per la prima volta si giocano l’accesso alla semifinale. Come DAZN siamo orgogliosi di sostenerle sul campo, dando la possibilità a tutti i tifosi di seguirle in live streaming, contribuendo così alla crescita dello sport femminile. I numeri ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione registrando un importante aumento di pubblico.” Per la trasmissione della fase a eliminazione diretta, DAZN potrà contare anche sulla sponsorship di EA, leader dell'intrattenimento digitale interattivo, che si aggiunge ad Adidas, stipulando una partnership globale pluriennale. L'accordo prevede la presenza della pubblicità di EA SPORTS in tutte le trasmissioni della fase a eliminazione diretta su scala globale, mentre la UWCL arriva per la prima volta su EA SPORTS FIFA 23. EA condivide l'impegno a lungo termine di DAZN volto ad accelerare la crescita del calcio femminile in tutto il mondo, fornendo alle competizioni femminili un'esposizione mediatica senza precedenti, migliorando ed elevando ulteriormente il gioco e contribuendo alla fama delle giocatrici.