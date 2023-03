Roma Femminile, Bavagnoli: “I Friedkin credono nel nostro lavoro”

Numeri e futuro

La Roma di Spugna ha raggiunto una dimensione internazionale, è prima in campionato, è favorita per spezzare il dominio della Juventus, giocherà la finale di Coppa Italia a giugno all’Arechi e ha già messo in bacheca la Supercoppa. Ma questo è solo un binario. L’altro, che non va sotto i riflettori, dice che il dipartimento femminile della Roma ha al momento circa 200 tesserate, dai 7 anni ai 35 anni. Di più. Sono 13 le ragazze del convitto a studiare al liceo scientifico sportivo di Trigoria al mattino e poi ad allenarsi al Giulio Onesti nel pomeriggio. «Se siamo un esempio a livello italiano, la locomotiva del movimento? Mi piacerebbe, certo - ha aggiunto Bavagnoli - In questo ultimo periodo abbiamo ricevuto tanti complimenti, ora sarà importante riuscire a rimanere a questi livelli. La squadra, io e tutti quelli che lavorano per la Roma non devono mai dimenticare da dove siamo partiti. L’umiltà è il nostro faro».