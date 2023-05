Per la quarta volta consecutiva la Roma femminile Primavera è campione d'Italia. Le giallorosse battono la Juventus fuori casa 2-0 grazie ai gol di Pellegrino e Kajzba nella finale dei playoff scudetto, coronando la gioia del trionfo in campionato. Il quarto tricolore di fila è un risultato storico per la competizione. Per il tecnico Viglietta è il primo scudetto, gli altri tre sono arrivati con Melillo in panchina, oggi alla Ternana.